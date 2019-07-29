أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى بـ28 شهراً

Google+ Print
هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى بـ28 شهراً هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى بـ28 شهراً

مباشر: انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين لأدنى مستوى في 28 شهراً، مع تزايد احتمالات تنفيذ البريكست دون صفقة.

ويأتي هبوط العملة البريطانية وسط اتخاذ عدد من المعاونين لرئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون خطوات تجاه تنفيذ البريكست دون اتفاق.

وصرح ساجيد جاويد وزير الخزانة البريطاني بأنه كان يكثف من استعدادات الوزارة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وفيما كتب مايكل غوف البرلماني البريطاني في صحيفة "سانداي تايمز" أن كانت تعمل الآن على فرضية أن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي قد تفشل.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة عند 1.2328 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2017.

وفيما تراجعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة عند 0.9024 إسترليني.

وفي الأسبوع الماضي تم انتخاب بوريس جونسون زعيماً لحزب المحافظين البريطاني ومن ثم رئيساً لمجلس وزراء المملكة المتحدة.

وتعهد جونسون بأن يتم البريكست في موعده في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الرئيس عبدالفتاح السيسي ضاحكاً على "الكوميكسات الساخرة": الحكومة تضع في اعتبارها ردود الفعل

الرئيس عبدالفتاح السيسي ضاحكاً على "الكوميكسات الساخرة": الحكومة تضع في اعتبارها ردود الفعل

حرائق الغابات تلتهم آلاف الهكتارات في الجزائر والحكومة تفرض حالة الطوارئ

حرائق الغابات تلتهم آلاف الهكتارات في الجزائر والحكومة تفرض حالة الطوارئ

الحكومة الفلسطينية تدعم أصحاب المنازل التي هدمتها إسرائيل في القدس

الحكومة الفلسطينية تدعم أصحاب المنازل التي هدمتها إسرائيل في القدس

الحكومة الألمانية تعبر عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات في روسيا

الحكومة الألمانية تعبر عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات في روسيا