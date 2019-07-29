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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى بشهرين

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى بشهرين استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى بشهرين

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين عند أعلى مستوى في شهرين، في ترقب بدء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات التجارية.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1124 دولار، وفيما انخفض أمام الين بنسبة 0.06 بالمائة عند 108.62 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.2334 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 0.9915 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.060، وهو قريب من أعلى مستوى في شهرين المسجل يوم الجمعة الماضي عند 98.093.

وكشفت البيانات الاقتصادية يوم الجمعة الماضي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 2.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، وعلى الرغم أنه مستوى أقل من المسجل في الربع الأول عند 3.1 بالمائة، إلا أنه أكثر من توقعات المحللين عند 1.8 بالمائة.

وتبدأ اليوم زيارة وفد تجاري أمريكي نحو الصين وذلك بهدف استكمال المباحثات التجارية.

ويترقب المستثمرون في الأسبوع الجاري انعقاد اجتماع السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات خفض معدل الفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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