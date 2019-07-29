"تداول": صفقة خاصة على "الفخارية" بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة خاصة على سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، بأقل من سعر تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 3.56 مليون ريال، من خلال 80 ألف سهم، وتم التنفيذ بسعر 44.50 ريال.

وتم تداول السهم بجلسة الاثنين، بين مستويات 46.40 ريال، و44.85 ريال؛ وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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