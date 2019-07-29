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"دله" يتصدر تراجعات "تداول" بأعلى خسائر في 10 أشهر

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"دله" يتصدر تراجعات "تداول" بأعلى خسائر في 10 أشهر "دله" يتصدر تراجعات "تداول" بأعلى خسائر في 10 أشهر

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهد سهم شركة دله للخدمات الصحية، تراجعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الاثنين، ليعاود خسائره بعد جلسات من الارتفاعات، ويسجل أعلى خسائره بأكثر من 10 أشهر، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني.

وتراجع السهم بنسبة 4.15 بالمائة بحلول الساعة 11:20 بتوقيت ، تصدر بها تراجعات السوق السعودي، وهي أعلى خسائر للسهم منذ جلسة 20 سبتمبر/ أيلول 2018، هبط بها إلى مستوى 53.10 ريال.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم الاثنين، عن تراجع صافي الأرباح بنحو 18.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019، إلى 15.3 مليون ريال، مقارنة بــ18.7 مليون ريال للربع الثاني من 2018.

وعزت الشركة، انخفاض أرباحها إلى زيادة تكلفة التشغيل المصاحبة لرفع مستويات تشغيل مستشفى نمار، وزيادة تكاليف التمويل، إلى جانب زيادة تكاليف قبل تشغيل مستشفى د. محمد الفقيه، التابعة للشركة.

وبلغت كمية التداول على السهم خلال جلسة اليوم الاثنين 557.13 ألف سهم بلغت قيمتها 29.72 مليون ريال، من خلال 870 صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في هذه الأثناء، بتراجع نسبته 0.72 بالمائة بخسائر بلغت 63.81 نقطة، ليصل إلى مستوى 8,795.51 نقطة.

وتراجعت أرباح الشركة 39.4 بالمائة في الربع الأول من 2019 إلى 35.2 مليون ريال، مقابل 58.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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