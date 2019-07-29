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النفط يتراجع مع مخاوف بشأن النمو الاقتصادي

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النفط يتراجع مع مخاوف بشأن النمو الاقتصادي النفط يتراجع مع مخاوف بشأن النمو الاقتصادي

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف بشأن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إضافة لتطورات إيجابية بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

وتتأثر أسعار الذهب الأسود سلباً من ضعف التوقعات الاقتصادية المستقبلية كونها تقلص استهلاك النفط.

وكان صندوق النقد الدولي خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام وعام 2020 في الأسبوع الماضي، ليكون القرار الرابع من نوعه في غضون 9 أشهر.

وكشفت بيانات رسمية في الأسبوع الماضي تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الثاني رغم أنه جاء أفضل من التوقعات.

ومن جهة أخرى، يلتقي مفاوضين من الجانبين الأمريكي والصيني هذا الأسبوع لاستئناف المحادثات التجارية التي تعثرت في شهر مايو/آيار الماضي.

وفي سياق منفصل، فإن اجتماع الأطراف المشاركة في الاتفاقية النووية لإيران لعام 2015 في عطلة الأسبوع الماضي كان بناءً لكن هناك قضايا لم تحل، بحسب المسؤول الإيراني عباس عراقشي.

ومن المقرر أن تواصل طهران تخفيض التزاماتها النووية إذا فشل الأوروبيون إنقاذ الاتفاقية التي انسحبت منها الولايات المتحدة في العام الماضي.

وبحلول الساعة 7:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6 بالمائة ليهبط إلى مستوى 63.07 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسايم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 56.02 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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