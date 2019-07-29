البنوك يهبط بالمؤشر السعودي في التعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: سيطر اللون الأحمر على أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الاثنين؛ بضغط مباشر من قطاع البنوك متصدر الخسائر إلى جانب الاتصالات، فيما خالف مؤشر السوق الموازي - نمو اتجاه السوق الرئيسي واستهل التعاملات على ارتفاع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.59 بالمائة، بحلول الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، فاقداً 52.13 نقطة، تراجعت به لمستوى 8807.19 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 607.14 مليون ريال، بالتداول على 24.8 مليون ريال، من خلال تنفيذ 26.16 صفقة.

وتصدر قطاع البنوك الأعلى وزن، الخسائر، بتراجع نسبته 1.2 بالمائة، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنحو 0.5 بالمائة، وهبط قطاع الاتصالات 0.19 بالمائة.

وكان قطاع السلع طويلة الأجل الأبرز بين الارتفاعات بنسبة 0.9 بالمائة، يليه التطبيقات وخدمات التقنية بنحو 0.7 بالمائة.

وتصدر سهم "دله" الخسائر بنسبة 3.6 بالمائة، وحل "مجموعة السريع" في صدارة المكاسب بنحو 8.4 بالمائة.

وخالف مؤشر السوق الموازي - نمو اتجاه السوق الرسمي وارتفاع بنسبة 0.37 بالمائة في هذه الأثناء، ليصل لمستوى 3796.06 نقطة، بعد مكاسب نسبتها 13.86 نقطة.

وتصدر "ريدان" ارتفاعات السوق الموازي بـ 1.3 بالمائة، وتراجع "باعظيم" وحيداً بنحو 0.7 بالمائة.

وواصل سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعه، بنهاية جلسة أمس الأحد، ليسجل ارتفاعه الثاني على التوالي؛ بدعم مباشر من قطاعي الاتصالات والبنوك، وهبط سهم "سابك" القيادي بعد تراجع الأرباح، ليقلص مكاسب السوق.

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