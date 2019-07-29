استقرار أسعار الذهب عالمياً مع ترقب قرار الفيدرالي والتطورات التجارية

مباشر: استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب قرار الفيدرالي والتطورات التجارية.

ويراقب المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري وسط انتظار مؤشرات للتيسير النقدي في أكبر اقتصاد حول العالم.

ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بنحو 0.25 بالمائة إلى نطاق يتراوح بين 2 إلى 2.25 بالمائة، مع فرصة محدودة ليكون الخفض 0.5 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار نحو شنغهاي حيث تستأنف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أول مفاوضات تجارية تعقد بعد الهدنة التجارية.

وبحلول الساعة 7:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول عند مستوى 1431.60 دولار للأوقية.

كما ظل سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر ثابتاً عند 1419.07 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 98.059.