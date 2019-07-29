أخبار عاجلة

اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

استقرار أسعار الذهب عالمياً مع ترقب قرار الفيدرالي والتطورات التجارية

Google+ Print
استقرار أسعار الذهب عالمياً مع ترقب قرار الفيدرالي والتطورات التجارية استقرار أسعار الذهب عالمياً مع ترقب قرار الفيدرالي والتطورات التجارية

مباشر: استقرت الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب قرار الفيدرالي والتطورات التجارية.

ويراقب المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري وسط انتظار مؤشرات للتيسير النقدي في أكبر حول العالم.

ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بنحو 0.25 بالمائة إلى نطاق يتراوح بين 2 إلى 2.25 بالمائة، مع فرصة محدودة ليكون الخفض 0.5 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار نحو شنغهاي حيث تستأنف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أول مفاوضات تجارية تعقد بعد الهدنة التجارية.

وبحلول الساعة 7:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول عند مستوى 1431.60 دولار للأوقية.

كما ظل سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر ثابتاً عند 1419.07 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 98.059.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسؤول أمريكي سابق: خفض قيمة الدولار سيجعل الاقتصاد أقل كفاءة

مسؤول أمريكي سابق: خفض قيمة الدولار سيجعل الاقتصاد أقل كفاءة

الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير الربعي للمالية في نيوم

الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير الربعي للمالية في نيوم

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يعقد اجتماعا في "نيوم"

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يعقد اجتماعا في "نيوم"

محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ7 دولارات عقب بيانات اقتصادية

محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ7 دولارات عقب بيانات اقتصادية