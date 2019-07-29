الهبوط يخيّم على الأسهم الأوروبية بالمستهل مع استئناف المحادثات التجارية

مباشر: خيّم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مع استعداد المفاوضين التجاريين في الولايات المتحدة والصين اللقاء.

ويسافر وفد أمريكي إلى بكين اليوم من أجل استئناف المحادثات التجارية العالقة في أول اجتماع منذ الهدنة التجارية المعلنة في يونيو/ حزيران الماضي.

لكن مع ذلك فإن توقعات إحراز تقدم من الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين منخفضة، كما أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو صرح يوم الجمعة الماضية بأنه يأمل العودة إلى حيث توقفت المحادثات في مايو/آيار الماضي.

وقاد قطاع السيارات الخسائر في الأسواق المالية الأوروبية بانخفاض 0.9 بالمائة في بداية الجلسة في حين أن أسهم شركات الاتصالات والخدمات المالية صعد كل منهما بأكثر من 1 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه هذا الأسبوع وسط توقعات واسعة النطاق بتنفيذ خفض قدره 25 نقطة أساس في معدل الفائدة.

وكان المركزي الأوروبي أعلن في الأسبوع الماضي عدم تغيير موقف السياسة النقدية لكنه ألمح إلى احتمالات بالخفض عند الحاجة وسط تعليقات متضاربة من جانب رئيس البنك ماريو دراجي.

وفي بريطانيا، يعتزم رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون زيارة اسكتلندا اليوم بعد أن قالت رئيسة حزب المحافظين الاسكتلندية إنها سترفض دعم عملية البريكست دون اتفاق.

ومع استمرار موسم نتائج أعمال، ارتفع سهم رايان إير بنسبة 2.3 بالمائة مع تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 21 بالمائة في الربع الماضي لكنها أكدت تقديراتها للعام بأكمله.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد على 0.1 بالمائة مسجلاً 390.1 نقطة بينما استقر مؤشر فوتسي البريطاني عند 7550.9 نقطة.

فيما شهد مؤشر "داكس" الألماني خسائر بأكثر من 0.1 بالمائة متراجعاً إلى 12404.7 نقطة كما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 5600.9 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1124 دولار.