مدير الصندوق: 30 مليون ريال أرباح "الراجحي ريت" بالنصف الأول

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية عن التقرير المالي الأولي غير المدقق لصندوق الراجحي ريت، للفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2019 إلى 30 يونيو/ حزيران من العام ذاته.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن صافي ربح الصندوق خلال الفترة بلغ 30.05 مليون ريال، بما يعادل 0.245 ريال سعودي لكل وحدة.

وأضافت الشركة، أن صافي أصول صندوق الراجحي ريت بلغت بنهاية الفترة 1.242 مليار ريال، على عدد وحدات قائمة تبلغ 122.2 مليون وحدة، بواقع 10.17 ريال كصافي قيمة الوحدة (القيمة العادلة).

وبلغ إجمالي دخل الصندوق 56.89 مليون ريال، والمصاريف والأتعاب الإجمالية 18.37 مليون ريال، وبلغ الدخل من العمليات 38.52 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2019 أي ما يعادل 0.315 ريال سعودي لكل وحدة.

ووصل إجمالي توزيعات الأرباح 39.1 مليون ريال، بواقع 0.32 ريال للوحدة، ليصل العائد من التوزيعات على أساس سنوي بناء على القيمة الاسمية 6.4 بالمائة.

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