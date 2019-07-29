عبدالهادي أبو الخير رئيساً تنفيذياً للكابلات السعودية

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، تعيين عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير، بمنصب الرئيس التنفيذي.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنه تم اعتماد قرار تعيين الرئيس التنفيذي، باجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي، على أن يباشر عمله اعتباراً من التاريخ نفسه.

وأشارت إلى أن عبدالهادي أبو الخير حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولديه خبرة أكثر من 4 سنوات بمنصب المدير التنفيذي في الصناعة التمويلية.

كما نوهت إلى أن لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرات المتنوعة في عدة مناصب قيادية في الإنتاج والجودة والمبيعات في الصناعات التحويلية.

ورفعت الشركة خسائرها بالربع الأول من 219، نحو 54.3 بالمائة إلى 32.45 مليون ريال، مقابل 2.03 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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