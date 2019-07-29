بالفيديو والصور.. الأمان يعود إلى ضواحي دمشق ببداية جديدة لسباق السيارات

وأكد رئيس لجنة سباقات الدريفت السوري، مازن مراد، أن النادي ومن خلال مشاركاته الخارجية عمل على تطوير هذا النوع من السباقات التي تشهد متابعة جماهيرية كبيرة لافتا إلى أن المتسابقين يقدمون مستويات عالية وعروضا جميلة وأصبح بإمكانهم المشاركة في البطولات الخارجية، بحسب ما نقلته صحيفة "سانا".

ويقام السباق سنويا، لكن بسبب الأعمال الإرهابية، تم توقيفها لفترة وبما أن الوضع في البلاد عاد إلى طبيعته الآن فتقام البطولات مجددا بشكل منتظم.

ففي البطولة الرابعة عشرة لسباقات السرعة لفئة الإنتاج الخاص حصل الرياضي أنس القوادري على المركز الأول، وتلاه المتسابق اللبناني باهو الياس وحرز السوري أيسر أبو حمدان على المركز الثالث.

أما في فئة الإنتاج التجاري فحل السوري مازن نجار في المركز الأول، وفي بطولة سورية الرابعة لسباقات الدريفت فقد حصل السوري أحمد محمد حمشو الصدارة على المركز الأول.

وأشار رئيس لجنة سباقات الدريفت إلى أن التغييرات في نظام البطولة وأبرزها عدم الكشف عن المسار إلا قبل ساعة على انطلاق السباق وعدم السماح بأي تدريبات للسيارات على مسار التسابق مجدية حيث انعكس ذلك على نتائج المتسابقين وتأقلمهم مع تحديات ومتطلبات المسار.

يذكر أن نادي السيارات السوري تأسس في الأول من أيار عام 1950 في مدينة دمشق بمبادرة من أعضاء هيئة المكتب الأول وانضم للاتحاد الدولي للسيارات فيا في عام 1960 وأصبح ممثله الرسمي في سوريا.