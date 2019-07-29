الأسهم اليابانية تهبط بالختام مع ترقب قرارات السياسة النقدية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب الإفصاح عن مزيد من نتائج أعمال الشركات في طوكيو وانتظار قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية هذا الأسبوع.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى اجتماعات السياسة النقدية في اليابان وفي الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات بإبقاء برنامج التحفيز كما هو دون تغيير في طوكيو.

وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهناك توقعات قوية بقيامه خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه.

ويصل موسم نتائج الأعمال في اليابان عن الربع من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران إلى ذروته في الأسبوع الجاري.

وشهد سهم طوكيو إلكترون خسائر بنحو 1 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة التي تعمل في مجال توريد الرقائق تراجعاً 41 بالمائة في أرباحها التشغيلية عن الربع الثاني.

وبالنظر إلى الأوضاع التجارية، فمن المتوقع أن يتم استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، حيث يسافر وفد من واشنطن إلى بكين اليوم.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 21616.8 نقطة.

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة مماثلة 0.2 بالمائة ليغلق عند مستوى 1568.6 نقطة.

وبحلول الساعة 7:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 108.61 ين.