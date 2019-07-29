3 عوامل تقلص أرباح "دله" 18% بالربع الثاني

الرياض – مباشر: سجلت شركة دله للخدمات الصحية (دله) انخفاضا بصافي الأرباح بنحو 18.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 15.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 18.7 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وقالت "دله"، إن حجم مبيعات الشركة والإيرادات الأخرى زادت خلال الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي، إلا أن السبب في انخفاض صافي الربح يرجع بصورة أساسية إلى زيادة تكلفة التشغيل المصاحبة لرفع مستويات تشغيل مستشفى نمار.

وأضافت، أن أسباب تراجع الأرباح تعود كذلك إلى زيادة تكاليف التمويل بسبب زيادة الرفع المالي لتشغيل مستشفى دلة-نمار وزيادة استثمارات الشركة، وكذلك لزيادة تكاليف قبل تشغيل مستشفى د. محمد الفقيه التي تملك الشركة حصة منها.

وعلى أساس ربعي، هبطت أرباح "دله" 56.5 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 35.2 مليون ريال.

وشهدت إيرادات الشركة نموا بنحو 4.7 بالمائة إلى 286 مليون ريال في الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ 273.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وحققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بقيمة 50.5 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 76.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018، بانخفاض 34.2 بالمائة.

وارتفعت إيرادات الشركة 4.4 بالمائة بالنصف الأول من عام 2019، إلى 607.2 مليون ريال، مقابل 581.7 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة 39.4 بالمائة في الربع الأول من 2019 إلى 35.2 مليون ريال، مقابل 58.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأحد على ارتفاع نسبته 1.65 بالمائة لمستوى 55.40 ريالا.

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