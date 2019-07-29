أرباح "مجموعة السعودية" تتراجع 36% بالربع الثاني

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (مجموعة السعودية) تراجع صافي الأرباح بنسبة 36.14 بالمائة في الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الاثنين، بلغ صافي الأرباح 205 ملايين ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بــ 321 مليون ريال أرباح في الربع الثاني من عام 2018.

وقالت "مجموعة السعودية"، إن أسباب انخفاض صافي الربح تعود إلى تراجع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة إلى 112 مليون ريال، مقابل 187 مليون ريال للربع الثاني من 2018؛ نتيجة انخفاض أسعار المنتجات.

وأضافت، إلى جانب انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ 96 مليون ريال، مقابل 136مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "مجموعة السعودية" 15.17 بالمائة خلال الربع الثاني مقارنة بـأرباح الربع السابق والبالغة 178 مليون ريال.

وانخفضت إيرادات الشركة 26.3 بالمائة؛ إلى 1.651 مليار ريال، مقارنة بــ 2.239 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من عام 2019، انخفضت أرباح المجموعة 26.3 بالمائة؛ إلى 383 مليون ريال، مقارنة بـأرباح قيمتها 520 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2018.

وبلغت مبيعات الشركة 3.671 مليار ريال بالنصف الأول من 2019، مقارنة بــ 4.45 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت المجموعة انخفاضاً بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 10.55 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 178 مليون ريال، مقارنة بــ 199 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.

وأنهى سهم المجموعة تعاملات الأحد على ارتفاع نسبته 1.16 بالمائة، لمستوى 22.76 ريال.

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