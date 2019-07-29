حلواني إخوان تتحول للخسائر بالربع الثاني لارتفاع التكاليف

الرياض ـ مباشر: تحولت شركة حلواني إخوان، للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بـصافي أرباح للربع المماثل من 2018، وتراجعت أرباح الشركة 92.8 بالنصف الأول.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تحقيق صافي خسارة بلغ 3.7 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 8.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى زيادة تكلفة مبيعات الشركة بالسعودية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة التابعة بمصر بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات، وافتتاح فروع جديدة.

وأشارت إلى أن أسباب الخسائر تعود كذلك، إلى زيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة بالسعودية نتيجة زيادة الأنشطة والعروض التسويقية لمواجهة المنافسة.

كما تشمل أسباب الخسائر، زيادة المصاريف التشغيلية الأخرى في الشركة التابعة في مصر، وارتفاع التكلفة التمويلية في السعودية.

وعلى مستوى النصف الأول، تراجعت أرباح إلى نحو 1.8 مليون ريال، مقابل 25 مليون ريال، بالنصف الأول من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة بالربع الأول من 2019 نحو 66.7 بالمائة إلى 5.5 مليون ريال، مقارنة بـنحو 16.5 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.

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