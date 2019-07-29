إعلان إلحاقي من شركة سلامة للتأمين التعاوني بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول)

إلحاقاً لإعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني بتاريخ 25 ذو القعدة 1440هـ الموافق 28 يوليو2019م لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول)
تم إضافة التالي:
حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كلٌ من: الدكتور/ صالح جميل ملائكة، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور/ مريع سعد الهباش، رئيس لجنة المراجعة.
واعتذر بقية الأعضاء التالية أسماؤهم عن الحضور:
1- أ. مروان أحمد الغرير
2- م. حسين حسن بياري
3- أ. لؤي حمزة بصراوي
4- أ. أحمد علي الشتيفي
5- أ. راشد عبدالله السويكت
كما لم يحضر أي من أعضاء لجان المجلس.