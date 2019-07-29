أسعار البيع تهبط بأرباح "بتروكيم" 36.5% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" 36.46 بالمائة في الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح 40.35 بالمائة بالنصف الأول.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 183 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 288 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وكشفت بيانات الشركة تراجع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2019 إلى 371 مليون ريال، مقابل 622 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة بالربع الأول من 2019، إلى 187 مليون ريال، مقارنة بـأرباح قيمتها 334 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2018، بتراجع نسبته 44 بالمائة.

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