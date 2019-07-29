اعلان شركة دله للخدمات الصحية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زاد حجم مبيعات الشركة والايراد الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، الا ان السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يرجع بصورة أساسية إلى:

1- زيادة تكلفة التشغيل المصاحبة لرفع مستويات تشغيل مستشفى نمار.

2- زيادة تكاليف التمويل بسبب زيادة الرفع المالي لتشغيل مستشفى دلة-نمار وزيادة استثمارات الشركة

3- زيادة تكاليف قبل تشغيل مستشفى د. محمد الفقيه التي تملك الشركة حصة منها.

كما انخفض مصروف الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض الوعاء الزكوي.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى تراجع إيرادات الشركة نتيجة للتقلبات الفصلية المتوقعة، حيث يتباطأ عدد مرضى التنويم والعيادات عادة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زاد حجم مبيعات الشركة خلال فترة الستة اشهر الحالية مقارنة بنفس الفترة للعام السابق بسبب زيادة إيرادات مستشفى نمار. وكان السبب في انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى:

1- زيادة مصاريف بداية تشغيل مستشفى دلة-نمار (المباشرة وغير المباشرة) بالمقارنة مع النصف الاول من العام السابق حيث تم البدء في تشغيل المستشفى خلال الربع الثاني من 2018.

2- زياد مصاريف الاستهلاكات بسبب البدء في تشغيل مستشفى دلة-نمار.

3- زيادة تكاليف التمويل بعد البدء في تشغيل مشروع مستشفى دلة-نمار وتثبيت اجل التمويل.

4- زيادة حصة الشركة من تكاليف قبل تشغيل مستشفى د. محمد الفقيه.

وذلك بالرغم من وجود مؤشرات إيجابية على نتائج اعمال الشركة خلال الربع الحالي التي تمثلت في:

- زيادة الإيرادات الأخرى من بيع استثمارات الشركة

- إحتواء وتخفيض مصاريف البيع والتسويق.

- تخفيض مصروف الزكاة بسبب انخفاض الوعاء الزكوي.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم عرض وإعادة تبويب وتصنيف عناصر وإيضاحات القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة لفترة المقارنة بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تشمل أثر المعايير المحاسبية المطبقة بداية من 1 يناير 2019 وبالتحديد معيار التقارير الدولية رقم 16 كما هو موضحة في تقرير وإيضاحات القوائم المالية للفترة الحالية. ولمعرفة المزيد عن ذلك، يمكن الرجوع للإيضاح رقم 3 (التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة والتقديرات) في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونية 2019م. معلومات اضافية تم احتساب ربحية السهم بناء على المتوسط المرجع لعدد الاسهم القائمة قدرها 73,097,259 سهم للثلاثة اشهر المنتهية في 30 يونية 2019 وعدد 73,940,086 سهم عن الستة اشهر المنتهية في 30 يونية 2019م. ( مقارنة بـ 75,000,000 سهم للثلاثة والستة اشهر المنتهية في 30 يونية 2018)

وقد أصدرت الشركة 16 مليون سهم بناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية في 26/2/2019 على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة زيادة 27.1 % ليزيد عدد الأسهم من 59 مليون سهم إلى 75 مليون سهم.

كما اتمت الشركة شراء 3,740,000 سهم خزانة خلال الربع الثاني من العام 2019.

نود أن نلفت إنتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للربع الثاني المنتهي في 30 يونية 2019م ستكون متاحة على موقع شركة دلة الصحية الإلكتروني على الرابط التالي، بعد إرسالها إلى الجهات المختصة ، والله الموفق http://www.dallahhealth.com/arabic/investors

كما تود الشركة ان تلفت انتباه السادة المحللين الماليين والمستثمرين إلى عقد اجتماع في مقر الشركة لمناقشة نتائج الاعمال السنوية الذي سيعقد، بمشيئة الله في تمام الساعة الواحدة والنصف من يوم الثلاثاء 6 اغسطس 2019 بالعيادات الشمالية في مقر الشركة بالنخيل بالإضافة إلى اللقاء الهاتفي لمن هم خارج الرياض. وعلى الراغبين في الحضور رجاء التسجيل على ايميل الشركة ir@dallahhealth.com