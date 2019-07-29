بالصور.. تصنيع قطار "المستقبل" فائق السرعة في السعودية

وسيقل القطار الركاب من الرياض إلى جدة أسرع بعشر مرات من السكك الحديدية الحالية وأسرع بثلاث أضعاف من السكك عالية السرعة الحالية وسيوفر المشروع ستة آلاف فرصة عمل، بحسب صحيفة "المدينة".

وسيتم بناء مسار طوله 35 كم إلى جانب مركز للبحث والتطوير وورشة صناعة العربات شمالي جدة.

وقال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال خلال زيارته للشركة: إن شراكتنا مع "فيرجن هايبرلوب ون" هي مصدر فخر لنا وللسعودية كلها. وأشار إلى أن وجود نظام هايبرلوب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، سيكون بمثابة حافز لوادي السيليكون السعودي.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب ون: إن نظام هايبرلوب سيعمل على تمكين المملكة من أن تصبح قوة عالمية في مجال النقل فضلا عن تطوير قوى عاملة التي تتميز بالمعرفة والإبداع.

وسيستغرق السفر من الرياض 76 دقيقة مقارنة بأكثر من عشر ساعات باستخدام الجسر البري لحركة الركاب والشحن مما يجعل من المملكة بوابة إلى ثلاث قارات، كما سيستغرق السفر من الرياض إلى أبو ظبي 48 دقيقة (أكثر من 8.5 ساعة حاليا).