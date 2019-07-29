الأربعاء المقبل.. إدراج وبدء تداول أسهم عطاء التعليمية بالسوق السعودي

الرياض ـ مباشر: أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة عطاء التعليمية اعتباراً من يوم الأربعاء 31 يوليو / تموز الجاري.

وأوضحت "تداول"، في بيان له اليوم الاثنين، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة، بالرمز 4292، بنسبة تذبذب يومي لسعر السهم 10 بالمائة.

وأعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، اليوم الاثنين عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة عطاء التعليمية، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وأعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، مؤخرا عن اتمام عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد، ليتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم عطاء التعليمية بنسبة تغطية بلغت 426 بالمائة، للمكتتبين الأفراد.

وشهد اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية تغطية بلغت 202 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في مايو / أيار الماضي، على طلب شركة عطاء التعليمية بطرح 12 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30 بالمائة من أسهم الشركة.

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