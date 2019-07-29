"الأهلي" يقرر توزيع 1.1 ريال للسهم 21 أغسطس المقبل

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م، بقيمة 3.3 مليار ريال، بواقع 1.1 ريال للسهم.

وأوضح البنك، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنه سيتم بدء صرف الأرباح بتاريخ 21 أغسطس/آب المقبل.

وأشار إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ الأول من أغسطس/آب، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوه البنك إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها إلى المستثمرين الأجانب غير المقيمين، تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 بالمائة.

وارتفعت أرباح البنك خلال الربع الأول من 2019، بنسبة 5.95 بالمائة إلى 3.16 مليار ريال، مقابل نحو 3 مليارات ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات أمس الأحد عند مستوى 55 ريالاً بارتفاع نسبته 0.55 بالمائة.

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