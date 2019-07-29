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إعلان صندوق الراجحي ريت التقرير المالي الأولي غير المدقق لصندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019 للجمهور

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إعلان صندوق الراجحي ريت التقرير المالي الأولي غير المدقق لصندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019 للجمهور إعلان صندوق الراجحي ريت التقرير المالي الأولي غير المدقق لصندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019 للجمهور
تعلن شركة الراجحي المالية عن إتاحة التقرير المالي الأولي غير المدقق لصندوق الراجحي ريت، للفترة من 1 يناير 2019 الى 30 يونيو 2019 وفيما يلي ملخص النتائج للفترة:

- إجمالي الدخل: 56,893,984 ريال سعودي

- إجمالي المصاريف والاتعاب: 18,371,000 ريال سعودي

- صافي الربح: 30,045,868 ريال سعودي

- صافي الأصول: 1,242,510,175 ريال سعودي

- عدد الوحدات القائمة: 122,200,609 وحدة

- صافي قيمة الوحدة: 10.17 ريال سعودي (القيمة العادلة)

- اجمالي توزيعات الأرباح: 39,104,194.88 ريال سعودي

- توزيعات الأرباح للوحدة: 0.32 ريال سعودي

- العائد من التوزيعات على أساس سنوي بناء على القيمة الأسمية: 6.4%

ملاحظات تتعلق بالبيانات المالية:

- مجموع الرسوم والمصروفات تتضمن مبلغ الربح المدفوع والخاص بتمويل المرابحة القائم حالياَ

- صافي الربح للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 يعادل 0.245 ريال سعودي لكل وحدة

- بلغ الدخل من العمليات 38,522,984 ريال سعودي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 أي ما يعادل

0.315 ريال سعودي لكل وحدة

- تم حساب العائد على التوزيعات على أساس سنوي بناء على القيمة الأسمية.

- إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للفترة من 1 يناير 2019 حتى 30 يونيو 2019

وللحصول على نسخة من القوائم المالية الأولية غير المدققة يمكنكم زيارة الرابط أدناه:

http://www.alrajhi-capital.com/ar/assetmanagement/Pages/reit.aspx

مباشر (اقتصاد)

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