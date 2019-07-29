إعلان المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019م ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1- انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 112 مليون ريال، مقابل 187 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات.

2- انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 96 مليون ريال، مقابل 136مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى - يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى:

1- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 112 مليون ريال، مقابل 91 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي، نتيجة ارتفاع الأسعار والكميات المباعة.

2- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، لتبلغ للربع الحالي 96 مليون ريال، مقابل 89 مليون ريال للربع السابق.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى - يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1- انخفاض حصة المجموعة في أرباح في المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) للفترة الحالية ، لتبلغ للفترة الحالية 203 مليون ريال، مقابل 222 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة انخفاض اسعار المنتجات.

2- انخفاض حصة المجموعة في أرباح بتروكيم للفترة الحالية لتبلغ 185 مليون ريال، مقابل 303 مليون ريال الفترة المماثلة من العام السابق.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع العرض للفترة الحالية. معلومات اضافية اعتبارًا من 1 يناير 2019 م ، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 بدون أي تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية.