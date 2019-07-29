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اعلان شركة حلواني إخوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة حلواني إخوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة حلواني إخوان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
تعود أسباب الانخفاض في صافي أرباح الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1- زيادة تكلفة مبيعات الشركة في المملكة العربية بسبب ارتفاع المواد الأولية.

2- زيادة مصاريف البيع و التوزيع في الشركة التابعة في بسبب اعادة هيكلة ادارة المبيعات و افتتاح فروع جديدة مما أدى إلى زيادة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

3- زيادة مصاريف البيع و التوزيع في الشركة في المملكة العربية السعودية نتيجة زيادة الأنشطة و العروض التسويقية لمواجهة المنافسة في السوق المحلي بالاضافة الي تطبيق المعيار الدولي رقم 16 اعتبارا من 1 يناير 2019 مما انعكس علي زيادة قيمة الاهلاكات في الربع الحالي

4-زيادة المصاريف التشغيلية الاخري في الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية نتيجة تطبيق النظام الصحي الحكومي الجديد .

5- ارتفاع صافي التكلفة التمويلية في المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع المواد الأولية بالإضافة للمصاريف التمويلية الخاصة بالقرض طويل الأجل من البنك الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى مصاريف تمويل الإيجارات نتيجة تطبيق المعيار الدولي 16 من 1 يناير 2019.

مباشر (اقتصاد)

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