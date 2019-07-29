تعلن شركة الكابلات السعودية عن تعيين رئيس تنفيذي للمجموعة

بند توضيح نوع التعيين تعيين اسم الرئيس التنفيذي المهندس/ عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-11-22 الموافق 2019-07-25 تاريخ مباشرة العمل 1440-11-22 الموافق 2019-07-25 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية المهندس/ عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وله اكثر من اربع سنوات من الخبرات المكثفة كمدير تنفيذي في الصناعة التمويلية ولديه اكثر من 20 سنة من الخبرة المتنوعة في عدة مناصب قيادية في الانتاج والجودة والمبيعات في الصناعات التحويلية.

مباشر (اقتصاد)