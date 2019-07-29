إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

حضر إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني )
المهندس/ ساري بن ابراهيم المعيوف العضو المنتدب
الأستاذ / ابراهيم بن محمد الشبيب عضو مجلس إدارة
المهندس / عبد الكريم بن ابراهيم المعيوف عضو مجلس إدارة
ولم يتمكن من حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني ) لوجودهم خارج الرياض .
الأستاذ / ابراهيم بن عبد الكريم المعيوف رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / عبد العزيز بن أحمد الغانم عضو مجلس إدارة
وحضر ممثلا عن اللجنة التنفيذية الأستاذ / ابراهيم بن محمد الشبيب بصفته عضوا"
وحضر ممثلا عن لجنة المراجعة المهندس / عبد الكريم المعيوف بصفته عضوا"
ولم يتمكن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من الحضور لوجودهم خارج مدينة الرياض