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إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

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إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
حضر إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني )

المهندس/ ساري بن ابراهيم المعيوف العضو المنتدب

الأستاذ / ابراهيم بن محمد الشبيب عضو مجلس إدارة

المهندس / عبد الكريم بن ابراهيم المعيوف عضو مجلس إدارة

ولم يتمكن من حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني ) لوجودهم خارج الرياض .

الأستاذ / ابراهيم بن عبد الكريم المعيوف رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد العزيز بن أحمد الغانم عضو مجلس إدارة

وحضر ممثلا عن اللجنة التنفيذية الأستاذ / ابراهيم بن محمد الشبيب بصفته عضوا"

وحضر ممثلا عن لجنة المراجعة المهندس / عبد الكريم المعيوف بصفته عضوا"

ولم يتمكن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من الحضور لوجودهم خارج مدينة الرياض

مباشر (اقتصاد)

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