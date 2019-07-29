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يعلن البنك الاهلي التجاري عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م.

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يعلن البنك الاهلي التجاري عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م. يعلن البنك الاهلي التجاري عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م.
بند توضيح تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-25 الموافق 2019-07-28 اجمالي المبلغ الموزع 3,300,000,000 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 سمهاً حصة السهم من التوزيع 1.10 ريال سعودي بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 11 تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 1440/11/29هـ الموافق 2019/08/01 م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع 1440/12/20هـ الموافق 2019/08/21 م معلومات اضافية نود أن نلفت انتباه السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

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