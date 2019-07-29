السعودية والبحرين تنشئان مجلساً تنسيقياً لتعزيز العلاقات الثنائية

المنامة – مباشر: وقعت السعودیة والبحرین الیوم الأحد محضر إنشاء مجلس تنسیقي لتعزیز العلاقات بین البلدین في مختلف المجالات.

وقالت وزارة الخارجیة بمملكة البحرین في بیان، إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده وزیر الخارجیة البحریني الشیخ خالد بن أحمد مع نظیره السعودي الدكتور إبراھیم العساف الذي یقوم بزیارة رسمیة إلى البحرین بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولین من البلدین.

وأوضحت الوزارة في بیانها، ان المجلس سیتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاستثماریة والإعلامیة والاجتماعیة إلى جانب عدد من "المجالات الحیویة" الأخرى لتحقیق الأھداف المرجوة من إنشاء المجلس.

وأكد وزیر الخارجیة البحریني أن إنشاء المجلس سیكون بمنزلة "انطلاقة استراتیجیة مھمة جدیدة" في العلاقات و"التلاحم القوي" بین البلدین ومنصة "محوریة" في تطویر التنسیق وتعزیز آلیات التعاون الثنائي على جمیع الأصعدة.

وأضاف الوزير خالد بن أحمد أن الاجتماع یأتي في إطار النھج الحكیم للعاھل البحریني الملك حمد بن عیسى آل خلیفة وأخیه خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود المرتكز إلى دیمومة التنسیق واستمراریة التشاور.

من جانبه أعرب وزیر الخارجیة السعودي عن اعتزازه بزیارة البحرین وبالعلاقات "الأخویة الراسخة" بین البلدین وما تتسم بھ من ازدھار في شتى المجالات.

وأوضح أن مجلس التنسیق سیعد إطارا "جدیدا ومتكاملا" للتعاون المشترك بین البلدین. من جھتھ قدم مدیر عام المؤسسة العامة لجسر الملك فھد الذي یربط بین البلدین المھندس عماد المحیسن عرضا فنیا للخطوات القادمة لمشروع جسر الملك حمد وكذلك المشاریع المستقبلیة لتطویر الجسر الملك فھد.

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