جدوى للاستثمار تبقي على توقعاتها لأسعار النفط خلال 2019 و2020

الرياض – مباشر: أبقت جدوى للاستثمار، على توقعاتها لأسعار النفط لعالمي 2019 و2020 دون تغيير عند 66 دولاراً للبرميل و68 دولاراً للبرميل على التوالي.

وبررت الشركة في مذكرة بحثية اليوم الأحد، توقعاتها بِشأن أسعار النفط بعدد من العوامل غير الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الملامح المستقبلية للنفط، حيث أن متوسط أسعار خام برنت بلغ منذ بداية العام وحتى الآن 66 دولاراً للبرميل.

وأشار جدوى للاستثمار إلى أن التوترات التجارية لا تزال تخيم على توقعاتها بشان أسعار النفط للعامين 2019 و2020، حيث كشفت أوبك في تقرير حديث لها عن مستوى متواضع لنمو الطلب العالمي على النفط عام 2020، كما سيشهد الطلب نموا بواقع 1.14 مليون برميل يوميا وهو نفس مستوى النمو المتوقع لعام 2019 ككل.

وأضافت أن أوبك تتوقع الآن تراجعا في نمو الطلب على النفط من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند، على أساس سنوي عام 2020، نتيجة للتوترات التجارية كسبب جزئي.

ويتوقع أن تساهم تلك الدول بنحو 67 بالمائة من إجمالي نمو الطلب على النفط عام 2019ثم تتراجع مساهمتها إلى 56 بالمائة عام 2020.

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