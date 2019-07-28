الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

الرياض – مباشر: أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان في بيان منذ قليل، أن صلاة الجنازة على الأمير بندر ستؤدى بعد صلاة العشاء يوم غدٍ الاثنين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، من مواليد عام 1923 هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة ووالدته هي الأميرة بزة الثني، كما أن أبنه الأمير فيصل بن بندر هو أمير منطقة الرياض حالياً.

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