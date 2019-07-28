رئيس وزراء البحرين: السعودية هي السند والعمود الفقري للاستقرار بالمنطقة

المنامة – مباشر: أكد رئيس الوزراء البحريني، أن المملكة العربية السعودية بفضل حكمة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استطاعت أن تُعلي من شأن الأمة وجعلتها أكثر تأثيرا في صناعة القرار الاقليمي والدولي.

وقال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى لقائه اليوم الأحد وزير الخارجية السعودي، ابراهيم بن عبدالعزيز العساف والوفد المرافق له، الذي يزور مملكة البحرين حاليا، للتوقيع على محضر انشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي، "إن المملكة العربية السعودية هي السند والعمود الفقري للاستقرار في المنطقة".

وأضاف، أن مواقف السعودية ستظل شاهدة على "أسمى معاني الأخوة ووحدة المصير المشترك الذي يجمعنا"، بحسب وزدكالة أنباء البحرين "بنا".

وأضاف أن المملكة العربية السعودية الشقيقة أنعم الله عليها بقيمة كبيرة ومكانة عظيمة في وجدان الشعوب العربية والاسلامية، وان نصرتها ودعمها والوقوف إلى جانبها في ما تقوم به من جهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة أمر ضروري في هذه المرحلة من تاريخ الأمتين العربية والإسلامية، والتي تتطلب الوحدة والتضامن.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء البحريني بزيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، والتي تعكس عمق روابط المحبة والأخوة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمجلس التنسيق البحريني السعودي.

وأكد أن هذا المجلس سيعزز من اللقاءات المشتركة والتنسيق في مختلف الأمور والموضوعات التي من شأنها أن ترتقي بأواصر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.

كما أكد أن العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تستند على أساس راسخ من المحبة التي تجذرت عبر السنين والتي أرساها الأباء والأجداد، وأن هذه العلاقات الطيبة تشهد يومًا بعد يوم بعداً متزايدًا يعكس ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من روابط أخوية وثيقة.

ونوه رئيس الوزراء البحريني، إلى أن مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم أمن واستقرار مملكة البحرين ومسيرتها التنموية هي موضع تقدير واعتزاز جميع أبناء البحرين، فأمن واستقرار البحرين من أمن واستقرار السعودية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية أن ملك البحرين يحظى بكل المحبة والتقدير من إخوانه في المملكة العربية السعودية الذي يقدرون ما يتمتع به سموه من حكمة وما يتبناه من رؤية تهدف إلى تحقيق الخير لدول وشعوب المنطقة.

كما أكد أن ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية قوية ومتميزة ليس وليدة اليوم، وإنما نابعة مع مسيرة طويلة تجذرت فيها المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد على حرص المملكة العربية السعودية على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

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