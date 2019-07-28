الاحتياطيات الأجنبية للسعودية بالخارج ترتفع 6.3 مليار دولار بنهاية يونيو

الرياض- مباشر: ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية بالخارج بنحو 23.44 مليار ريال (6.25 مليار دولار) بنسبة 1.23 بالمائة خلال يونيو/ حزيران الماضي على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، الصادرة اليوم الأحد، بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 1.923 تريليون ريال (512.9 مليار دولار) خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 1.899 تريليون ريال (506.62 مليار دولار) خلال الشهر المماثل من 2018.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج بنسبة 0.82 بالمائة، مقارنة مع 1.939 تريليون ريال (517 مليار دولار) خلال مايو 2019.

وجاء ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة خلال الشهر الماضي، بدعم من ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 6.25 بالمائة، إلى 701.2 مليار ريال (187 مليار دولار)، خلال يونيو/ حزيران 2019، مقارنة مع 659.9 مليار ريال (176 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2018.

وارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 8.06 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، خلال يونيو/ حزيران 2019، مقارنة مع 5.53 مليار ريال (1.5 مليار دولار) خلال الشهر المماثل من 2018.

وارتفع بند حقوق السحب الخاصة ليسجل 31.98 مليار ريال (8.5 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 29.77 مليار ريال (7.9 مليار دولار) خلال الشهر المماثل من 2018.

وجاء ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية رغم تراجع بند استثمارات في أوراق مالية بالخارج، البند الأكبر بالاحتياطيات، إلى 1.18 تريليون ريال (314.8 مليار دولار)، مقارنة مع 1.2 تريليون ريال (320.8 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2018.

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