ملك البحرين: علاقتنا بالسعودية ترتكز إلى دعائم من الأخوة والتفاهم

المنامة – مباشر: أكد العاھل البحریني الملك حمد بن عیسى الیوم الأحد عمق العلاقات التاریخیة الوثیقة مع المملكة العربیة السعودیة والتي ترتكز إلى "دعائم قویة من الأخوة والرؤى والتفاھم والتنسیق المشترك".

جاء ذلك خلال استقبال العاھل البحریني الملك حمد بن عیسى لوزیر الخارجیة السعودي الدكتور إبراھیم العساف بمناسبة زیارتھ للبلاد للمشاركة في حفل توقیع محضر إنشاء مجلس التنسیق البحریني السعودي، بحسب وكالة أنباء البحرین (بنا).

وأكد العاھل البحریني أھمیة دور المجلس في تعزیز التنسیق والتعاون المشترك وتحقیق التكامل الثنائي لیشمل جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاستثماریة والتنمویة والعسكریة والأمنیة ومتابعة مراحل العمل في جمیع المشاریع والمبادرات المشتركة وذلك في إطار ما یربط المملكتین من علاقات تاریخیة "راسخة ومتمیزة".

وبارك العاھل البحریني "إنشاء مجلس التنسیق البحریني السعودي" معربا عن تمنیاتھ للمجلس "كل التوفیق لمزید من الخیر والرفاه والتقدم للبلدین والشعبین الشقیقین".

وقال الملك حمد بن عيسى إن مملكة البحرین ستظل دائما مع المملكة العربیة السعودیة لإیمانھا المطلق بوحدة الھدف والمصیر، معرباً بھذه المناسبة عن شكره وتقدیره لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز .

وثمن العاهل البحريني الدعم المتواصل للمملكة بقیادتھ ووقفاتھا إلى جانب البحرین وشعبھا في كل المراحل ودورھا الریادي في تعزیز العمل الخلیجي المشترك وحرصھا على الدفاع عن المصالح العربیة والإسلامیة وترسیخ أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أعرب وزیر الخارجیة السعودي عن اعتزازه بجھود العاھل البحریني لتوطید أواصر العلاقات البحرینیة السعودیة.

وأشاد بالمواقف "الأصیلة" لمملكة البحرین بقیادة العاھل البحریني وبما حققتھ البحرین من "نھضة وتطور وتنمیة ونجاحات متمیزة في جمیع القطاعات".

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