الاحتياطي العام للحكومة السعودية يرتفع 20.6 مليار ريال بنهاية يونيو

الرياض- مباشر: أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، اليوم الأحد، ارتفاع الاحتياطي العام للحكومة بنحو 20.6 مليار ريال تعادل نسبة 4.3 بالمائة في يونيو/ حزيران الماضي، بينما تراجع جاري الحكومة بنسبة 25.69 بالمائة تعادل 34.6 مليار ريال على أساس شهري.

وبلغت قيمة الاحتياطي العام نحو 497.58 مليار ريال في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع 476.94 مليار ريال في شهر مايو/ أيار 2019.

وعلى أساس سنوي تراجع الاحتياطي العام بنحو 76 مليار ريال تعادل نسبة 13.25 بالمائة مقارنة بنحو 573.58 مليار ريال في يونيو/ حزيران 2018.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.

ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.

جاري الحكومة

وبلغ جاري الحكومة 100.1 مليار ريال في يونيو/ حزيران 2019، مقارنة مع 134.72 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي قفز جاري الحكومة بنسبة 173.8 بالمائة تعادل 36.5 مليار ريال، مقارنة مع نحو 36.56 مليار ريال خلال يونيو/ حزيران 2018.

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