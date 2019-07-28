قتلى وجرحى من الجيش اليمني بهجوم وكمين لجماعة "أنصار الله"

القاهرة – سبوتنيك. وقالت "أنصار الله"، عبر حساب مركزها الإعلامي على "تويتر"، إن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش شرق منطقة صبرين في مديرية خب والشعف شرق الجوف".

وأضافت أن العملية أوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الجيش، كما قُتل عدد من العسكريين بكمين نصبته الجماعة في منطقة المهاشمة بالمديرية ذاتها. حسب المركز.

وفي السياق ذاته شنت جماعة أنصار الله، قصفاً صاروخياً على تجمعات للجيش في معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي بمديرية موزع غرب محافظة تعز، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكثفت الجماعة مؤخراً استهدافها معسكر خالد بن الوليد، أكبر قاعدة عسكرية على الساحل اليمني، الذي سيطرت عليه قوات الحكومة الشرعية في 26 تموز/يوليو 2017.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.