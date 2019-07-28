موجودات "ساما" ترتفع 1.3% خلال مايو بأساس سنوي

الرياض ـ مباشر: أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر يونيو/ حزيران 2019، ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 1.3 بالمائة تعادل 25.2 مليار ريال (6.7 مليار دولار) مقارنة مع الشهر المماثل من 2018.

وفقا للتقرير الشهري لـ"ساما"، اليوم الأحد، ارتفعت الموجودات إلى نحو 1.96 تريليون ريال (523.15 مليارات دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.936 تريليون ريال (516.44 مليار دولار)، بالشهر ذاته من العام السابق.

وعلى أساس شهري، تراجعت موجودات مؤسسة النقد السعودية بنسبة 1.9 بالمائة خلال يونيو 2019 مقارنة بمستويات شهر مايو من العام ذاته، والتي بلغت 1.965 تريليون ريال (524 مليار دولار).

وارتفعت موجودات "ساما" على أساس سنوي، بتأثير مباشر من ارتفاع الودائع لدى البنوك بالخارج إلى 463 مليار ريال، مقارنة مع 425.8 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام السابق.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، نحو 1.188 تريليون ريال مقارنة مع 1.208 تريليون ريال في الشهر المماثل من 2018، وهو البند الذي يمثل الوزن الأكبر بالموجودات.

وارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنسبة 1.77 بالمائة خلال شهر مايو/أيار 2019، بزيادة تعادل 34.177 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.

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