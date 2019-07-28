الهيئة: قرار تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات يراعي مصالح "سابتكو"

الرياض- مباشر: قال رئيس الهيئة العامة للنقل، إن قرار مجلس الوزراء السعودي، القاضي بالموافقة على تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية إلى 5 مناطق امتياز، جاء مُعززًا لمشاركة القطاع الخاص وفقا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف رميح بن محمد الرميح، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، أن القرار جاء مستشرفًا الحاجة الأكيدة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم جميع الخدمات ومن بينها خدمات النقل.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء إلى جانب ما يحققه من انتقال بمستوى الخدمة عبر التنافسية، جاء مراعيا لمصالح الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" وحماية حقوق مساهميها.

وتابع: ذلك من خلال تكوين لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية وذلك لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة وفقاً لعقد الامتياز الحالي والاتفاق مع الشركة على المرحلة الانتقالية بما يضمن استمرار خدمة نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للتخطيط والتطوير عبدالرحمن الخلف، ‎أن مناطق الامتياز للنقل بالحافلات بين المدن السعودية جاءت على النحو التالي:

أولا منطقة امتياز الشمال الشرقي، وثانيا منطقة امتياز الشمال المتوسط، وثالثا منطقة امتياز الشمال الغربي، ورابعا منطقة امتياز الجنوب الغربي، وخامسا منطقة امتياز الجنوب المتوسط.

وأشار الخلف إلى أن هذا التقسيم جاء وفقاً لمعايير محددة وبشكل يراعي حجم المنطقة من الناحية العملية والتشغيلية ومستوى الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمة، كما تعد موازنة الربحية بين مناطق الامتياز المختلفة وتحقيق الجدوى المالية للمستثمرين والمشغلين أحد المعايير التي أُخذت بعين الاعتبار في التصميم.

‏‎وأوضح أن الهيئة ستعمل على تحديد المواصفات الفنية لشبكات النقل بالحافلات، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، وتأهيل المتنافسين الأكفأ، والإشراف على مراحل الطرح والترسية بعد تهيئة الأرضية القانونية والتشريعية الكفيلة بقيام الخدمة ضمن أعلى مقاييس الجودة والكفاءة.

وقال إن الهيئة العامة للنقل ستقوم بطرح عقود امتياز المناطق في منافسة عامة.

تلقت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) خطاباً من رئيس الهيئة العامة للنقل الذي يشير لقرار مجلس الوزراء رقم 664 وتاريخ 20 ذي القعدة 1440هـ لتقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.

ووجه القرار، بضرورة الاتفاق مع على المرحلة الانتقالية؛ مما يضمن استمرار الخدمة والرفع للمقام السامي بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ القرار.

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