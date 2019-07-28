صرف دعم حساب المواطن وتخصيص المطاحن يتصدر نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: تصدر إعلان برنامج حساب المواطن تقديم موعد صرف الدعم لدفعة شهر أغسطس/ أب المشهد بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب تحديد المؤسسة العامة للحبوب موعد بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن.

وعلى مستوى سوق الأسهم، سيطرت النتائج على المشهد اليوم، ولا سيما بعد إعلان "سابك" عن انخفاض ملحوظ بصافي الأرباح، وارتفعت أرباح "لازوردي" وتراجعت أرباح "نادك" و"التصنيع".

ويرصد "مباشر" أبرز الاحداث بالمملكة وتطورات سوق الأسهم كالتالي:

برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الصادرات السعودية تتراجع 8.7% خلال مايو على أساس سنوي

الإحصاء السعودية: الواردات السلعية تهبط 11.2% في مايو

تقرير يتوقع نمو النشاط غير النفطي بالسعودية 3.2% في 2021

"البيئة" السعودية تحدد موعد انطلاق موسم صيد الروبيان بالخليج العربي

المياه الوطنية:إنجاز 91 مشروعاً بالنصف الأول بقيمة 5.8 مليار ريال

"البحر الأحمر" السعودية توقع عقداً لإنشاء فندق للعاملين بالمشروع

الصندوق العقاري السعودي يدعو الجهات الحكومية للتسجيل في بوابة التحصيل

مؤسسة النقد السعودية: مبادئ التمويل المسؤول تستهدف الاحتياجات الفعلية

الأجهزة الحكومية والأهلية بالسعودية تكمل استعداداتها لموسم الحج

الفائض التجاري للسعودية يتراجع 6% في مايو الماضي

هيئة المحتوى المحلي:قطاع التشييد يمثل 6.2% من الناتج المحلي بالسعودية

سوق الأسهم

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أرباح "لازوردي" تقفز 151% بالربع الثاني من 2019

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أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

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سوق الأسهم السعودية يرتفع للجلسة الثانية.. و"سابك" يقلص المكاسب