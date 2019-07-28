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سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم
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الأربعاء 31 يوليو 2019 12:36 صباحاً
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء
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الأربعاء 31 يوليو 2019 12:22 صباحاً
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الأربعاء 31 يوليو 2019 12:14 صباحاً
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الأربعاء 31 يوليو 2019 12:07 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في اسبانيا
مصر
Al Nahar TV
الأحد 28 يوليو 2019 05:46 مساءً
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