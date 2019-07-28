صفقة اليوم.. خصم 99% على حزمة احتراف أهم المهارات التقنية لعام 2019

الحزمة الكاملة لتعلم المهارات التقنية الحديثة لعام 2019 – The 2019 Modern Tech Skills Bundl

عدد الدورات: 209

عدد الدروس: 2077

المدة: 347 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تغطي دورات هذه الحزمة مجالات تقنية مختلفة منها: الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأمن الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، وبها أيضًا دورات تساعدك في التدريب لاجتياز اختبارات بعض الشهادات الدولية المختلفة.

ستساعدك هذه الحزمة على استكشاف موضوعات التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي مثل: الشبكات العصبية الاصطناعية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والروبوتات، والأنظمة الذكية، وهندسة النظم الآلية والديناميكية، والعمل مع Microcontrollers، وArduino، وتعلم الكثير عن أمن البيانات، والعمليات السحابية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 7500 دولارِِ .

السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا.

نسبة الخصم: 99%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

في ظل التغيرات والتطورات السريعة التي نشهدها حاليًا في جميع المجالات، من المتوقع أن يستمر قطاع التقنية في توفير فرص عمل مميزة ذات دخل عالي مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، خاصة مع توافر العديد من وظائف تطوير البرمجيات، والأمن الإلكتروني، وعلوم البيانات، والحوسبة السحابية، وغير ذلك الكثير.

من المتوقع أن تُشكل التقنيات الناشئة عوامل حفازة رئيسية للوظائف التي تتطلبها الشركات، والتي نتوقع رؤيتها خلال الأعوام القليلة المقبلة مثل: الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي، والبلوك تشين، وسيستمر الطلب على هذه الوظائف من أجل دعم الابتكار.

أشار استطلاع موقع Hired للتوظيف لعام 2019 إلى زيادة الطلب العالمي على وظائف البلوك تشين blockchain بنسبة 517%، وعلى وظائف الأمن الإلكتروني بنسبة 132%، وعلى وظائف تحليل البيانات والتعلم الآلي بنسبة 38% و 27% على التوالي.

يمكنك الآن استغلال الطلب المتزايد على هذه الوظائف لصالحك من خلال الاستثمار في الحزمة الكاملة لتعلم أهم المهارات التقنية The 2019 Modern Tech Skills Bundle والتي تجمع بين المجالات التي يجب أن يعرفها كل محترف تقني في عام 2019 ليظل في المقدمة في حياته المهنية.

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عادة يبلغ سعر هذه الحزمة 7500 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 69 دولارًا فقط، أي بخصم 99 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة ما يصل إلى 209 دورة تدريبية، وأكثر من 347 ساعة من دروس الفيديو التي أنشأها الخبراء، مُقسمة إلى 2077 درسًا في جميع أنواع التقنيات الحديثة، هذا بالإضافة إلى 148 اختبارًا عمليًا لتعزيز استيعابك وفهمك لما تعلمته، و88 ساعة للاختبارات العملية والامتحان النهائي، بالإضافة لشهادة تفيد إتمامك لكل ذلك.

تغطي دورات هذه الحزمة مجالات تقنية مختلفة منها: الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأمن الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، وهناك أيضًا دورات تساعدك في التدريب لاجتياز اختبارات بعض الشهادات الدولية المختلفة.

ستساعدك هذه الحزمة على استكشاف موضوعات التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي مثل: الشبكات العصبية الاصطناعية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والروبوتات، والأنظمة الذكية، وهندسة النظم الآلية والديناميكية، والعمل مع (المتحكمات الدقيقة) Microcontrollers، و(الأردوينو) Arduino، وأمن البيانات، والعمليات السحابية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادات إتمام، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية، أو حسابك على لينكدإن. لذلك سارع إلى تطوير نفسك من خلال التدريب على المهارات التقنية الأكثر طلبًا لعام 2019.

الحصول على الصفقة: من هنا.