أسمنت نجران تقلص خسائرها الفصلية 91.8%.. وتحول إيجابي بالنصف الأول

الرياض – مباشر: قلصت شركة أسمنت نجران صافي خسائرها بنسبة 91.8 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي الخسائر 2.59 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 31.73 مليون ريال بالربع المماثل من العام 2018.

وقالت الشركة في بيانها، إن سبب انخفاض صافي الخسارة يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، إضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج للطن.

وعلى أساس ربعي، تحولت أسمنت نجران للخسائر مقارنة بأرباح مسجلة في الربع الأول من 2019 بقيمة 6.06 مليون ريال.

وحققت أسمنت نجران صافي أرباح بقيمة 3.47 مليون ريال في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بخسائر تكبدتها بواقع 41.91 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأحد على ارتفاع نسبته 0.46 بالمائة لمستوى 8.81 ريالا.

وتحولت الشركة للربحية خلال الربع الأول من 2019 بصافي 6.06 مليون ريال، مقارنة مع خسائر 681 ألف ريال خلال الربع المماثل من 2018.

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