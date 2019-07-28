"تداول": 163.3 مليار ريال قيمة ملكية الأجانب بنهاية الأسبوع الماضي

الرياض – مباشر: شهدت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول انخفاضا هامشيا مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 25 يوليو/ تموز الجاري.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية، وفقا للتقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، نحو 163.251 مليار ريال (43.53 مليار دولار)، مقابل ملكيتهم في الأسبوع السابق والبالغة 164.886 مليار ريال (43.97 مليار دولار)، بانخفاض 1.63 مليار ريال (436 مليون دولار).

ورغم انخفاض قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية إلا أن نسبة ملكيتهم ارتفعت من 7.72 بالمائة في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/ تموز الجاري إلى 7.83 بالمائة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض ملكية الشركاء الاستراتيجيون بقيمة 1.07 مليار ريال (286 مليون دولار)، إلى 58.78 مليار ريال (15.67 مليار دولار) في الأسبوع الماضي المنتهي في 25 يوليو/ تموز 2019، مقابل 59.85 مليار ريال (15.96 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

وانخفضت قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين إلى 90.57 مليار ريال (24.15 مليار دولار)، مقابل 90.87 مليار ريال (24.23 مليار دولار) في الأسبوع السابق المنتهي في 18 يوليو/ تموز 2019.

وشهد إجمالي قيمة ملكية الأسهم السعودية المدرجة بالمؤشر الرئيسي للسوق تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي؛ بواقع 50.64 مليار ريال (13.5 مليار دولار).

وانخفضت ملكية الأسهم السعودية إلى 2.084 تريليون ريال (556 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.135 تريليون ريال (569 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

وواصل الأجانب بسوق الأسهم السعودية اتجاه الشراء خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 25 يوليو/ تموز الجاري، بصافي 1.57 مليار ريال، بدعم من تحقيق المستثمرين المؤهلين صافي شراء 1.6 مليار ريال.

وفي الأسبوع السابق، عزز المستثمرون الأجانب تواجدهم بسوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري؛ ليواصلوا رفع ملكيتهم مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 18 يوليو/ تموز الجاري؛ لتلامس 44 مليار دولار.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي- تاسي، تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع ليواصل خسائره متأثرا بأداء القطاعات القيادية.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 2.38 بالمائة تعادل 214.8 نقطة، ليستقر عند مستوى 8819 نقطة، مقارنة مع الأسبوع السابق عند 9033.8 نقطة.

وانخفضت قيمة تداولات "تاسي" خلال الأسبوع بنحو 16.7 بالمائة، لتصل إلى 14.32 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الماضي، عند 17.198 مليار ريال.

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