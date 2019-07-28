التعليم العالي الأردنية: 5 تخصصات مطلوبة للعمل بالخليج

مباشر : رصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، التخصصات الجامعية المطلوبة لسوق العمل في دول الخليج.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم والبحث العالي الأردنية، اتفقت السعودية، والكويت والإمارات، في التخصصات الجامعية المطلوبة.

وشملت التخصصات الجامعية المطلوبة في هذه الدول الثلاث، التخصصات الطبية والهندسية والتعليم والحاسب الآلي والعلوم الإدارية والإنسانية.

بينما شملت التخصصات الجامعية المطلوبة في سلطنة عُمان، التخصصات الطبية والهندسية والتعليم، والعلوم الإدارية والإنسانية، دون الحاسب الآلي.

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التعليم العالي الأردنية ترصد التخصصات المطلوبة لسوق العمل

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