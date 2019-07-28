رئيس "التصنيع": إنهاء صفقة "ترونوكس" انعكس على النتائج للمرة الأولى

الرياض ـ مباشر: قال الرئيس التنفيذي شركة التصنيع الوطنية، إن إنهاء صفقة استحواذ ترونوكس على نشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في شركة كريستل، انعكس على صافي أرباح الشركة للمرة الأولى منذ اكتمال الصفقة.

وأضاف مطلق بن حمد المريشد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، وفقا لبيان من الشركة، أنه تم استبعاد أصول وخصوم شركة كريستل من القوائم المالية الأولية الموحدة للشركة، وتم تسجيل الأثر المالي الإيجابي كأرباح في صافي الدخل الموحد لشركة التصنيع ضمن الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وأشار إلى أن الصفقة تؤكد صحة توجه استراتجية الشركة نحو النمو وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية المستقبلية من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمالية، في شركة "التصنيع"، إن النتائج المعلنة خلال الربع الثاني من 2019، تؤكد على قوة الشركة وتنامي إمكاناتها في التوسع والنمو.

وأضاف فواز بن محمد الفواز، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، وفقا لبيان من الشركة، أن إدارة الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على دراسة بعض الفرص المتاحة للاستثمار في مجال البتروكيماويات داخل المملكة وخارجها بما يتناسب مع استراتيجيتها في تنويع الأنشطة.

وأعلنت الشركة، اليوم الأحد تراجع صافي الأرباح 25 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، إلى 296.7 مليون ريال، مقابل 395.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن هبوط صافي الربح، يعود إلى انخفاض أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية وثاني أكسيد التيتانيوم.

ترشيحات:

الأجانب يسجلون 1.57 مليار ريال صافي مشتريات بالسوق السعودي..الأسبوع الماضي

الفائض التجاري للسعودية يتراجع 6% في مايو الماضي

مؤسسة النقد السعودية: مبادئ التمويل المسؤول تستهدف الاحتياجات الفعلية

الصندوق العقاري السعودي يدعو الجهات الحكومية للتسجيل في بوابة التحصيل

برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن