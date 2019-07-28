قرقاش: تصريحات مستشار أردوغان المسيئة "لا تستحق الرد"

دبي - مباشر: عارض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، تصريح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، المسيء تجاه الإمارات والسعودية، الذي أدلى به للصحافة القطرية.

وقال أنور قرقاش في تغريدة على جسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد: هذا التصريح "لا يستحق الرد".

وخاطب قرقاش فر تغريدته، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقوله: "كيف تدعي أنك تنهى عن تصرف، وأنت غارق فيه".

وهاجم مستشار الرئيس التركي في وقت سابق السعودية والإمارات مطلع الأسبوع الحالي، مشيراً إلى وجود عداء غير مبرر مع أنقرة.

ترشيحات:

ديار للتطوير تكشف آخر مستجدات مشروع "ميلينيوم البرشاء"

كل ماتريد معرفته عن خدمة "الفيري" للنقل البحري بدبي

بنوك إماراتية تشارك في تمويل باكستان بـ500 مليون دولار

تقرير يتوقع تزايد نمو النشاط غير النفطي بالإمارت حتى 2021

بالفيديو.. دبي تبدأ تشغيل أول محطة من نوعها لمعالجة النفايات

"الدار" تكشف عن آخر تطورات مشاريعها بأبوظبي

دبي ضمن العشر الأوائل بالمؤشر الدولي للمراكز البحرية

بعد إغلاق "ميراك-1"..أنظار" دانة غاز" تتجه لاستكشافات جديدة بمصر

إنفوجرافيك.. كيف تطورت القيمة السوقية للعشر الكبار بأسواق الإمارات؟