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قرقاش: تصريحات مستشار أردوغان المسيئة "لا تستحق الرد"

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دبي - مباشر: عارض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، تصريح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، المسيء تجاه الإمارات والسعودية، الذي أدلى به للصحافة القطرية.

وقال أنور قرقاش في تغريدة على جسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد: هذا التصريح "لا يستحق الرد".

وخاطب قرقاش فر تغريدته، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقوله: "كيف تدعي أنك تنهى عن تصرف، وأنت غارق فيه".

وهاجم مستشار الرئيس التركي في وقت سابق  والإمارات مطلع الأسبوع الحالي، مشيراً إلى وجود عداء غير مبرر مع أنقرة.

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