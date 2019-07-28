هيئة المحتوى المحلي:قطاع التشييد يمثل 6.2% من الناتج المحلي بالسعودية

الرياض- مباشر: ناقش رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، غسان الشبل، مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية برئاسة فهد النصبان، أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة وسبل حلها.

وقال غسان الشبل، وفقا لمجلس الغرف السعودية، اليوم الأحد، إن قطاع التشييد والبناء وصلت قيمته لنحو 151 مليار ريال في عام 2018م، وهي ما تمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن نجاح قطاع التشييد والبناء يعتمد على مدى توفيره للبنية التحتية المتطورة التي تساهم في عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتأتي أهميته من خلال مساهمته في الناتج المحلي.

وقال رئيس هيئة المحتوى المحلي إن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات في المملكة، وهو محرك لعدة قطاعات كثيرة، بما فيها القطاع الصناعي، إضافةً إلى الخدمات المصاحبة للقطاع سواء كانت خدمات استشارية أو هندسية .

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