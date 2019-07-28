أخبار عاجلة

سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هيئة المحتوى المحلي:قطاع التشييد يمثل 6.2% من الناتج المحلي بالسعودية

Google+ Print
هيئة المحتوى المحلي:قطاع التشييد يمثل 6.2% من الناتج المحلي بالسعودية هيئة المحتوى المحلي:قطاع التشييد يمثل 6.2% من الناتج المحلي بالسعودية

الرياض- مباشر: ناقش رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، غسان الشبل، مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية برئاسة فهد النصبان، أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة وسبل حلها.

وقال غسان الشبل، وفقا لمجلس الغرف السعودية، اليوم الأحد، إن قطاع التشييد والبناء وصلت قيمته لنحو 151 مليار ريال في عام 2018م، وهي ما تمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن نجاح قطاع التشييد والبناء يعتمد على مدى توفيره للبنية التحتية المتطورة التي تساهم في عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتأتي أهميته من خلال مساهمته في الناتج المحلي.

وقال رئيس هيئة المحتوى المحلي إن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات في المملكة، وهو محرك لعدة قطاعات كثيرة، بما فيها القطاع الصناعي، إضافةً إلى الخدمات المصاحبة للقطاع سواء كانت خدمات استشارية أو هندسية  .

ترشيحات:

برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

أرباح "لازوردي" تقفز 151% بالربع الثاني من 2019

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء السعودي" بإلغاء نظام البيع بالتقسيط

المواصفات والمقاييس السعودية تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية لأفراد

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"حماية المستهلك" السعودية:لا يحق للمدارس والجامعات زيادة الرسوم..دون موافقة "التعليم"

"حماية المستهلك" السعودية:لا يحق للمدارس والجامعات زيادة الرسوم..دون موافقة "التعليم"

أداء الميزانية واجتماع الوزراء يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

أداء الميزانية واجتماع الوزراء يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم