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أول رئيس عربي يعزي ترامب في ضحايا حادث إطلاق نار في نيويورك

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وبعث ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية عزاء للرئيس الأمريكية، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

© REUTERS / Brian Frank

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقية عزاء مماثلة للرئيس الأمريكي، دونالد .

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية عن حصول إطلاق نار، يوم أمس السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر موقع "دايلي نيوز" الأمريكي أن حادثة إطلاق النار حصلت يوم أمس السبت في حديقة بروكلين المكتظة بالأشخاص والمارة.

ونقل شهود عيان ما شاهدوه للموقع الأمريكي حيث أشاروا أن إطلاق النار صدر من ملعب لكرة السلة قريب من محيط المنطقة.

وأشارت السلطات المحلية أن حادثة إطلاق النار أدت إلى مقتل شخص وجرح 7 آخرين.

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