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بالصور.. فتاة سورية تحصل على لقب "أذكى طفل في العالم"

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بالصور.. فتاة سورية تحصل على لقب "أذكى طفل في العالم" بالصور.. فتاة سورية تحصل على لقب "أذكى طفل في العالم"

وتمكنت الطفلة السورية نور من الحصول على المركز الأول بعد تمكنها من التفوق على 3000 طفل من إذكى أطفال العالم.

وتمكنت نور، وهي تلميذة في الصف السادس، من حل 235 مسألة رياضية بـ8 دقائق، حيث حصلت قبل اشتراكها بالمسابقة على المركز الأول في الرياضيات العقلية في المسابقة التي أُقيمت في بشهر تموز من عام 2017، وتمكنت وقتها من حل 244 مسألة بـ8 دقائق فقط، وبناءا على ذلك تأهلت إلى المسابقة العالمية في ماليزيا، وفقا لموقع "شام".

الجدير بالذكر أن نور كُرمت العام الماضي في مصر لتفوقها في الشعر والأدب، كل الحب والتقدير والإحترام لكِ صغيرتي.

SputnikNews

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