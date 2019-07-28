تعلن شركة أسمنت نجران عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/06/30م (ستة أشهر)

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، اضافة إلى انخفاض تكلفة الانتاج للطن. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب في تحقيق صافي خسارة في الربع الحالي مقارنة بتحقيق صافي ربح في الربع السابق إلى انخفاض كمية المبيعات نتيجة دخول موسم رمضان خلال الربع الحالي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود السبب في تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية مقارنة بتحقيق صافي خسارة في الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، اضافة إلى انخفاض تكلفة الانتاج للطن وانخفاض المصروفات العمومية و الادارية. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يطابق إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة

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