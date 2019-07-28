الأجانب يسجلون 1.57 مليار ريال صافي مشتريات بالسوق السعودي..الأسبوع الماضي

الرياض- مباشر: واصل الأجانب بسوق الأسهم السعودية اتجاه الشراء خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 25 يوليو الجاري، بصافي 1.57 مليار ريال، بدعم من تحقيق المستثمرين المؤهلين صافي شراء 1.6 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات شركة السوق المالية- تداول، تحقيق الأجانب إجمالي مشتريات بلغت 3.83 مليار ريال تمثل 26.7 بالمائة من إجمالي المشتريات خلال الأسبوع الماضي البالغة 14.32 مليار ريال.

وبلغ إجمالي مبيعات المستثمرين الأجانب نحو 2.26 مليار ريال تمثل 15.79 بالمائة من إجمالي المبيعات.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المقيمين والمستثمرين المؤهلين والمحافظ المدارة والشركاء الاستراتيجيون.

وبلغت مشتريات المستثمرين المؤهلين نحو 3.62 مليار ريال مقابل مبيعات نحو 2.02 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.

واتجه المستثمرون الخليجيون للبيع بصافي 224.59 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، حصيلة الفارق بين 209.73 مليون ريال إجمالي مشتريات، و434.32 مليون ريال إجمالي مبيعات.

وسيطر اتجاه البيع على المستثمرين السعوديين بصافي 1.34 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين نحو 10.28 مليار ريال تمثل 71.8 بالمائة من إجمالي المشتريات.

وسجل السعوديون إجمالي مبيعات نحو 11.63 مليار ريال تمثل 81.18 بالمائة من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع.

وفي تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثمار، اتجه المستثمر المؤسسي للبيع بصافي 40.65 مليون ريال، مقابل تسجيل غير المؤسسي صافي شراء بذات القيمة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي- تاسي، تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع ليواصل خسائره متأثرا بأداء القطاعات القيادية.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 2.38 بالمائة تعادل 214.8 نقطة، ليستقر عند مستوى 8819 نقطة، مقارنة مع الأسبوع السابق عند 9033.8 نقطة.

وانخفضت قيمة تداولات "تاسي" خلال الأسبوع بنحو 16.7 بالمائة، لتصل إلى 14.32 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الماضي، عند 17.198 مليار ريال.

ترشيحات:

الصادرات السعودية تتراجع 8.7% خلال مايو على أساس سنوي

برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

أرباح "لازوردي" تقفز 151% بالربع الثاني من 2019

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء السعودي" بإلغاء نظام البيع بالتقسيط

المواصفات والمقاييس السعودية تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية لأفراد